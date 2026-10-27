عملیات برداشت صیفی‌جات از بیش از ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان مهر،آغاز شده و تا نیمه نخست دی‌ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهر، گفت: برداشت محصولات صیفی شامل کدو، بادمجان و خیار سبز از مناطق اسیر، گله‌دار، مرکزی و وراوی آغاز شده است.

مرتضی شکوهی با ارائه پیش‌بینی‌های آماری بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد جوی و مدیریت آبیاری، پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار بیش از ۱۵ تن محصول صیفی تولید و به بازار مصرف عرضه شود.

شکوهی همچنین تأکید کرد و افزود: محصولات تولیدی شهرستان مهر، علاوه بر تأمین نیاز مصرف‌کنندگان سطح شهرستان مهر، نقش مهمی در تأمین میدان میوه و تره‌بار استان فارس و شهر شیراز ایفا می‌کند.