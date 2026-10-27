به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مهرداد شریفی با تأکید بر نقش سلامت جسمی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان گفت: برنامه مکمل‌یاری آهن و ویتامین D با هدف پیشگیری از عوارض کمبود این مواد مغذی و ارتقای سلامت دانش‌آموزان استان اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب این برنامه، ۱۵۵ هزار دانش‌آموز دختر دوره متوسطه اول و دوم به مدت ۱۶ هفته، هر هفته یک قرص آهن مصرف می‌کنند و ۳۵۰ هزار دانش‌آموز دختر و پسر نیز از برنامه مکمل‌یاری ویتامین D بهره‌مند می‌شوند.

شریفی با اشاره به پیامدهای کمبود آهن گفت: کمبود این ماده معدنی و کم‌خونی ناشی از آن می‌تواند موجب خستگی، بی‌حوصلگی، کاهش تمرکز و افت توان یادگیری دانش‌آموزان شود؛ ازاین‌رو، مصرف منظم مکمل‌ها و همکاری مدارس و مربیان سلامت در اجرای این برنامه اهمیت دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز همچنین با اشاره به وضعیت ویتامین D در استان بیان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۸۵ درصد دختران خوزستانی با کمبود این ویتامین مواجه هستند؛ مسئله‌ای که می‌تواند در بلندمدت خطر پوکی استخوان را افزایش دهد.

وی افزود: ویتامین D در جذب کلسیم و استحکام استخوان‌ها نقش اساسی دارد و بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، مصرف ماهانه یک کپسول ۵۰ هزار واحدی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است.

شریفی اصلاح الگوی تغذیه، کاهش مصرف نوشابه‌های گازدار، افزایش مصرف شیر و لبنیات، رعایت تنوع غذایی و توجه به فعالیت بدنی را از راهکارهای مؤثر در حفظ سلامت استخوان‌ها دانست و بر ضرورت افزایش آگاهی خانواده‌ها و اصلاح باورهای نادرست تغذیه‌ای تأکید کرد.

وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح گفت: بیش از ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای تأمین مکمل‌های مورد نیاز دانش‌آموزان برنامه‌ریزی شده است و اجرای طرح در سه فاز دنبال می‌شود.

به گفته شریفی، در طرح نخست مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در اولویت قرار دارند؛ در طرح دوم مناطق کم‌برخوردار تحت پوشش قرار می‌گیرند و در طرح سوم، طرح به سایر مناطق استان گسترش می‌یابد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان بر همکاری خانواده‌ها، مدیران مدارس، مربیان سلامت و کارشناسان بهداشت برای اجرای صحیح طرح تأکید کرد و گفت: مصرف منظم مکمل‌ها در کنار تغذیه سالم می‌تواند به حفظ سلامت دانش‌آموزان و فراهم‌شدن زمینه مناسب برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان کمک کند.