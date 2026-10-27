نشست ستاد هماهنگی و پشتیبانی راهیان نور در ایلام برگزار شد و در آن بر میزبانی شایسته از کاروان‌های راهیان نور و تشییع شهدای گمنام تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام، در نشست ستاد هماهنگی و پشتیبانی راهیان نور گفت: تقویت روحیه همبستگی، انسجام اجتماعی و خودباوری ملی در میان نوجوانان و جوانان، اثرگذارترین دستاورد راهیان نور است و همه دستگاه‌های اجرایی باید برای میزبانی شایسته از این کاروان‌ها آمادگی همه‌جانبه داشته باشند.

سرهنگ «کرم رضا نصرالهی» معاون هماهنگ‌کننده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، در این نشست گفت: استان ایلام در ۱۱ آبان میزبان کاروان‌های راهیان نور و برگزاری مراسم یادواره شهدای عملیات محرم است و میهمانانی از سراسر کشور در این مناسبت‌ها خواهیم داشت.

سرهنگ «علی مرغزاری» مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ایلام، نیز اعلام کرد: در ۲۲ آبان‌ماه، پیکر ۷ شهید گمنام در استان تشییع خواهد شد.