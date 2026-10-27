به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با ایام شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، امیرحسین مبشر نیکوکار یزدی که پیش از این نیز بار‌ها در این کار خیر مشارکت داشته است، با حضور در ستاد دیه استان یزد، با اهدا مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان زمینه آزادی ۲ زندانی جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم کرد.این نیکوکار یزدی در خصوص انگیزه این اقدام خداپسندانه گفت: این مبلغ را به نیت خشنودی خداوند متعال و سلامتی خانواده‌ام، و به مناسبت ایام سوگواری حضرت زهرا (س) اهدا کرده‌ام و امیدوارم به برکت نام این بانوی بزرگوار، این هدیه زمینه‌ساز بازگشت سرور و شادمانی به خانواده‌های چشم‌انتظار شود و گرهی از مشکلات این عزیزان باز کند.

گفتنی است این نیکوکار، در تمامی مناسبت‌های سال همچون ماه‌های محرم و صفر، اعیاد مختلف و شب یلدا با حضور مستمر در ستاد دیه استان یزد، تاکنون بار‌ها در امر خداپسندانه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت داشته است.