به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین درخشنده در اجلاس بین المللی انرژی با تأکید بر حق غیرقابل انکار کشور‌های عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) برای تحقیق، توسعه و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، گفت: جمهوری اسلامی ایران خواستار اجرای متوازن و غیرتبعیض‌آمیز تعهدات عدم اشاعه و احترام به حقوق معاهده‌ای کشور‌ها است.

وی با انتقاد ایران از حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز گفت: جمهوری اسلامی ایران، حملات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را محکوم کرده و این حملات را مغایر با منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس درباره ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز میداند.

درخشنده در این سخنرانی همچنین از واکنش آژانس به این حملات انتقاد کرد و بر ضرورت صیانت مؤثر از اصول بی‌طرفی و رژیم حقوقی بین‌المللی حاکم بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید کرد.

وی در ادامه این سخنرانی با اشاره به توقف برخی طرح‌های نیروگاهی که در قالب قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی منعقد شده بودند، اعلام کرد: فشار‌های سیاسی آمریکا و برخی کشور‌های غربی موجب توقف این پروژه‌ها و تحمیل زیان‌های اقتصادی قابل توجه به کشور شده است­و در ادامه، به اصابت حملات آمریکا به نیروگاه اتمی در دست ساخت توسط شرکت‌های ایرانی نیز اشاره و بر ضرورت حفاظت بین‌المللی از زیرساخت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز تأکید کرد.

درخشنده در بخش دیگری از این سخنرانی، افزود: برنامه هسته‌ای ایران برخوردار از کاربرد‌های گسترده در حوزه‌های انرژی، بهداشت، امنیت غذایی، محیط زیست و صنعت است جمهوری اسلامی ایران، گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حجم بازرسی‌های انجام‌شده از سوی بازرسان این نهاد را از شواهد شفافیت برنامه هسته‌ای خود برشمرد و از آنچه اتهام‌زنی‌های بی‌اساس و فضاسازی رسانه‌ای آمریکا، رژیم اسرائیل و برخی کشور‌های اروپایی با اهداف سیاسی خوانده شد، انتقاد کرد.

معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوظهور، از جمله راکتور‌های پیشرفته، راکتور‌های کوچک مدولار (SMR) و هوش مصنوعی، این فناوری‌ها را از عوامل مؤثر در آینده انرژی جهان دانست و گفت: توسعه فناوری‌های نوین نباید به ایجاد انحصار، اعمال محدودیت‌های سیاسی یا تبعیض میان کشور‌ها منجر شود و دسترسی برابر به فناوری، انتقال دانش و همکاری‌های فنی باید بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و بدون استاندارد‌های دوگانه صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های جهانی در زمینه تأمین پایدار انرژی، مقابله با تغییرات اقلیمی و تحقق اهداف توسعه پایدار، بر نقش انرژی هسته‌ای به‌عنوان منبعی پایدار و کم‌کربن در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و تنوع‌بخشی به سبد تولید برق تأکید کرد.

هدف‌گذاری ایران برای توسعه ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای

درخشنده در ادامه این سخنرانی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فنی و انسانی خود، توسعه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبرد ملی انرژی کشور می‌داند و تجربه بهره‌برداری از نیروگاه اتمی بوشهر و توسعه توانمندی‌های داخلی، پشتوانه تداوم برنامه هسته‌ای ایران است. همچنین بر اساس اعلام مطرح‌شده در این نشست، واحد نخست نیروگاه بوشهر در شاخص‌های عملکردی انجمن جهانی بهره‌برداران نیروگاه‌های هسته‌ای (WANO) طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ عملکرد ایمنی برجسته‌ای داشته است.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرده که در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ساله خود، توسعه ظرفیت برق هسته‌ای به میزان ۲۰ هزار مگاوات را هدف‌گذاری کرده و توسعه فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری، تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای استاندارد‌های ایمنی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی را در دستور کار دارد.