به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شیراز گفت: کاروان سلامت با همکاری گروه جهادی شمس الشموس در محله احمدی شیراز برگزار شد.

علیرضا رضازاده افزود: در این برنامه، خدماتی از جمله پایش قند خون و فشار خون، معاینه رایگان توسط پزشک متخصص و توزیع رایگان دارو با هدف ارتقای سطح سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها ارائه شد و ۲۵۰ نفر از افراد دارای معلولیت از این خدمات بهره‌مند شدند.

او در پایان گفت: اجرای این طرح در راستای رویکرد حمایتی جمعیت هلال‌احمر و با هدف افزایش دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات سلامت و بهداشت انجام شد.