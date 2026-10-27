به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سعید شهبازی مجری، محمدرضا ارکان تهیه کننده و کارگردان، نیما ملک بازیگر، از عوامل برنامه «برو پی کارت» بودند که امروز در روابط عمومی صدا و سیما حاضر شدند و نقد و نظر مخاطبان خود را شنیدند.

برنامه «برو پی کارت»، ویژه برنامه رسانه ملی برای انتخاب رشته و هدایت تحصیلی دانش آموزان است که امسال ششمین فصل آن روی آنتن شبکه امید رفت.

بیشترین درخواست مخاطبان، پخش ادامه دار این برنامه و پرداخت آن به مقوله انتخاب شغل و مسائل مربوط به دانشگاه‌ها بود. همچنین مخاطبان درخواست کردند که بخش طنز و نمایشی این برنامه بیشتر شود.

وحید ولی مدیر شبکه امید هم در حاشیه این برنامه گفت: برنامه «برو پی کارت» از ۲۷ آبان چهارشنبه‌ها از شبکه امید پخش می شود و سعی داریم تغییراتی را متناسب با نیاز مخاطبان در آن ایجاد کنیم.