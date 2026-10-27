به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بر اساس هشدار صادرشده اداره‌کل هواشناسی لرستان، فعالیت سامانه بارشی از روز پنجشنبه هفتم آبان آغاز می‌شود و تا صبح روز شنبه نهم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

بر اساس این هشدار، مخاطرات احتمالی فعالیت سامانه شامل اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، آب‌گرفتگی معابر، ایجاد روان‌آب و در برخی نقاط طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی قابل پیش‌بینی است.

همچنین احتمال خسارت به محصولات کشاورزی، برخی سازه‌ها و اشیای مستقر در فضای باز، خطر سقوط اشیا و کاهش دید افقی در زمان وقوع پدیده‌های جوی وجود دارد.

پرهیز از سفر‌های غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی، احتیاط در تردد جاده‌ای، پرهیز از توقف و تردد در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها، خودداری از چرای دام و جابه‌جایی عشایر در مناطق پرخطر، جمع‌آوری محصولات کشاورزی و باغی و استحکام‌بخشی سازه‌های موقت و تابلو‌ها از جمله توصیه‌های اداره‌کل هواشناسی لرستان است.

بر اساس اعلام هواشناسی، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده از فردا چهارشنبه ششم آبان‌ماه دور از انتظار نیست که با توجه به شرایط ناپایدار جوی، احتمال تقویت بارش‌های نقطه‌ای از روز‌های پنجشنبه و جمعه نیز وجود دارد.