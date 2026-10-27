به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: در جریان این حوادث، ۹۴ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و ۴۶ نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.

وی افزود: نجاتگران هلال‌احمر در این مدت ۲۳ عملیات نجات فنی و رهاسازی انجام دادند و به ۱۶۰ نفر خدمات امدادی ارائه کردند، همچنین یک نفر به مکان امن منتقل شد.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در جریان عملیات‌های امدادی، آب‌گرفتگی ۵۲ واحد مسکونی تخلیه شد و نیرو‌های عملیاتی به آسیب‌دیدگان خدمات‌رسانی کردند.