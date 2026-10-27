فرمانده انتظامی اسکو از دستگیری متهم به کلاهبرداری با مجموع مبلغ صد میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در بخش ایلخچی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ حسین مسعودی اظهار کرد: در پی رسیدگی به پرونده کلاهبرداری در بخش ایلخچی، اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده، متهم شناسایی و دستگیر شد و مجموع مبلغ کلاهبرداری در این پرونده بیش از صد میلیارد ریال اعلام شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اسکو با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در معاملات و مبادلات مالی، از مردم خواست پیش از هرگونه پرداخت وجه یا انجام معامله، از صحت اطلاعات و اعتبار طرف مقابل اطمینان حاصل کنند.