محورهای آبادان ـ خرمشهر و خرمشهر ـ آبادان با ثبت مجموع بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تردد در هفت‌ماهه امسال، در رتبه‌های دوم و سوم پرترددترین محورهای خوزستان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از ثبت بیش از ۱۸۸ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان طی هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ خبر داد.

محسن حق‌نیا گفت: بر اساس داده‌های سامانه جامع ترددشماری، از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ۱۸۸ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۶۵ تردد در محورهای استان ثبت شده است.

وی افزود: از مجموع ترددهای ثبت‌شده، ۲۷ میلیون و ۵۶ هزار و ۳۹۴ مورد مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده که نشان‌دهنده حجم قابل توجه جابه‌جایی کالا و فعالیت ناوگان باری در جاده‌های خوزستان است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به پرترددترین محورهای استان گفت: محور ماهشهر ـ بندر امام خمینی(ره) با ثبت ۴ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۹۸۰ تردد، در رتبه نخست قرار دارد.

حق‌نیا ادامه داد: محور آبادان ـ خرمشهر با ۴ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۷۱۶ تردد، رتبه دوم و محور خرمشهر ـ آبادان با ۴ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۹۵۶ تردد، رتبه سوم پرترددترین محورهای خوزستان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی همچنین از فعالیت تجهیزات هوشمند نظارتی در جاده‌های استان خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر ۱۴۴ دستگاه ترددشمار، ۶۰ دوربین نظارت تصویری و ۱۶۳ دوربین کنترل سرعت، وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی خوزستان را رصد می‌کنند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان خاطرنشان کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و تقویت نظارت بر جاده‌های استان، ۶ سامانه نظارت تصویری جدید نیز در حال اضافه شدن به شبکه نظارتی خوزستان است.