سفارت ایران در بغداد در مراسمی از جمعی از پزشکان متخصص عراقی که در دوران جنگ‌های رژیم‌های صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، در کنار مردم ایران ایستادند و کمک‌های درمانی و انسانی خود را از آنان دریغ نکردند، با اهدای لوح قدردانی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ این مراسم با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، رئیس سازمان هلال احمر ایران در بغداد و جمعی از پزشکان متخصص عراقی در محل سفارت ایران در بغداد برگزار شد. در این آیین، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران، از خدمات انسان‌دوستانه و حرفه‌ای این پزشکان در دوران جنگ قدردانی کرد و نقش جامعه پزشکی عراق را در کاهش آلام مردم ایران ستود.

در ادامه مراسم، لوح‌های تقدیر از سوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق به پزشکان متخصص عراقی اهدا شد. این لوح‌ها به‌پاس همراهی صادقانه و کمک‌های درمانی آنان در روز‌های سخت جنگ و در راستای تقویت پیوند‌های برادری و همبستگی میان دو ملت ایران و عراق اعطا شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در بخشی از این مراسم، کمک‌های پزشکان عراقی را جلوه‌ای از انسانیت، تعهد حرفه‌ای و همدلی اسلامی و منطقه‌ای توصیف کرد و تأکید کرد که چنین اقداماتی زمینه‌ساز تعمیق روابط دوستانه و برادرانه دو کشور است.

پزشکان متخصص عراقی حاضر در این مراسم نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران، کمک به مردم ایران در دوران جنگ را افتخاری انسانی و حرفه‌ای دانستند و بر تداوم همکاری‌های علمی، درمانی و بشردوستانه میان جامعه پزشکی دو کشور تأکید کردند.

این مراسم در فضایی آکنده از روح برادری و همبستگی برگزار شد و نشان داد که پیوند‌های انسانی و همکاری‌های درمانی می‌تواند در سخت‌ترین شرایط نیز پل ارتباطی میان ملت‌ها باشد.