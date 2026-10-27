بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی، قدیمی‌ترین جشنواره فن‌آفرینی کشور، ششم و هفتم آبان‌ماه در اصفهان برگزار می‌شود و در رویدادهای جانبی آن، بیش از ۳ همت طرح فناورانه برای جذب سرمایه‌گذار ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ احسان یزدیان رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و رئیس جشنواره شیخ بهایی از دریافت ۴۱۱ طرح فناورانه از همه استان‌های کشور گفت: این تعداد طرح بیش از دو برابر دوره نوزدهم جشنواره است.

وی افزود: جشنواره در دو مرحله استانی و منطقه‌ای انجام شد و قرار است آیین اختتامیه در هتل عباسی اصفهان همراه با برگزاری رویداد‌های جنبی اعم از برپایی نمایشگاه با حضور بیش از ۸۰ شرکت فناور برگزار شود.

یزدیان با اشاره به حمایت‌های مالی از طرح‌های برتر گفت: در بخش مسابقه‌ای ۱۲ میلیارد تومان جوایز برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است. نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز به شرکت‌های برگزیده اختصاص داده می‌شود.

وی افزود: در رویداد‌های جانبی جشنواره از جمله رویداد سرمایه گذاری قرار است بیش از ۳ همت طرح فناورانه به سرمایه گذاران ارائه شود تا با تایید سرمایه گذاران طرح‌ها به مرحله اجرایی راه پیدا کنند.

در این جشنواره حدود ۱۵ درصد طرح‌ها از استان اصفهان است.