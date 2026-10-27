مدیرکل بهزیستی خوزستان از پرداخت مستمری ماهانه به ۲ هزار و ۳۵ نفر دارای اُتیسم و حق پرستاری به ۳۸۹ نفر از افراد دارای اُتیسم شدید و خیلی شدید در استان خبر داد.

پرداخت مستمری به ۲ هزار و ۳۵ نفر دارای اُتیسم در خوزستان

پرداخت مستمری به ۲ هزار و ۳۵ نفر دارای اُتیسم در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛مهران کریمیان گفت: در حال حاضر ۱۳ مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی اُتیسم در ۱۲ شهرستان خوزستان فعال هستند و به ۵۷۰ کودک خدمات تخصصی ارائه می‌دهند.

وی افزود: از این مراکز، ۱۱ مرکز به‌عنوان پایگاه غربالگری اختلال طیف اُتیسم فعالیت می‌کنند و خدماتی مانند روان‌شناسی بالینی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و آموزش تخصصی به کودکان و خانواده‌های آنان ارائه می‌شود.

مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به پرداخت مستمری به افراد دارای اُتیسم گفت: ۲ هزار و ۳۵ نفر در استان ماهانه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کنند. همچنین برای ۳۸۹ نفر دارای اُتیسم شدید و خیلی شدید، ماهانه ۸ میلیون تومان حق پرستاری خانواده‌محور پرداخت می‌شود.

کریمیان ادامه داد: تاکنون ۲ هزار و ۷۵۶ نفر در کمیسیون‌های پزشکی بهزیستی خوزستان تشخیص اختلالات عصبی‌رشدی دریافت کرده‌اند که شامل اختلال طیف اُتیسم و اختلالات یادگیری است. از این تعداد، ۶۸۹ نفر دختر و ۲ هزار و ۶۷ نفر پسر هستند.

وی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام اُتیسم بیان کرد: سنین ۲ تا ۵ سال از دوره‌های مهم مداخله در این اختلال است و شناسایی به‌موقع علائم و دسترسی به خدمات تخصصی می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی کودکان و خانواده‌های آنان کمک کند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان افزود: خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه ملی غربالگری اُتیسم به نشانی autism.behzisti.net، آزمون غربالگری را انجام دهند و در صورت نیاز برای ارزیابی تخصصی به مراکز مربوطه ارجاع شوند.

کریمیان گفت: واکنش ندادن کودک به نام خود، تماس چشمی محدود، تأخیر در رشد گفتار، فقدان اشاره و از دست دادن مهارت‌های زبانی از جمله علائم هشداردهنده‌ای هستند که باید مورد توجه خانواده‌ها قرار گیرند؛ البته وجود این علائم به‌تنهایی به معنای ابتلای کودک به اُتیسم نیست.

وی با اشاره به خدمات آموزشی و توانبخشی بهزیستی اظهار کرد: برنامه‌های مداخله مرکز‌محور و خانواده‌محور، از جمله روش‌های تحلیل رفتار کاربردی (ABA)، تیچ (TEACCH) و تعامل همه‌جانبه، در مراکز اُتیسم اجرا می‌شود. آموزش والدین و مشارکت آنان در تمرین‌های توانبخشی در منزل نیز از بخش‌های مهم این برنامه‌هاست.

مدیرکل بهزیستی خوزستان خاطرنشان کرد: بهزیستی برای تسهیل دسترسی کودکان به خدمات تخصصی، کمک‌هزینه ایاب‌وذهاب را نیز در نظر گرفته است و خانواده‌ها بر اساس شرایط مالی و دهک درآمدی، مطابق ضوابط در هزینه خدمات مراکز مشارکت می‌کنند.