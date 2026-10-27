دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاونان ستادی خود را مکلف کرد گزارش اقدامات، نتایج حاصل و موانع اجرایی در حوزه مأموریت‌های محوله را به‌صورت هفتگی ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادستان تهران با اشاره به اهمیت عملکرد شعب کشیک دادسرا در ساعات غیراداری و ایام تعطیل، اظهار داشت: ارائه خدمات قضایی به‌موقع در این ساعات از جمله نیاز‌های مهم مردم است؛ ازاین‌رو، مقرر شد وضعیت حضور و فعالیت همکاران قضایی در برنامه کشیک، به‌صورت میدانی مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد و موانع و مشکلات رفع شود.

صالحی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های قانونی ضمانت الکترونیکی تأکید کرد و خواستار قرار گرفتن جدی این موضوع در دستور کار قضات کشیک شد؛ ظرفیتی که استفاده صحیح از آن، در چارچوب ضوابط قانونی و متناسب با شرایط هر پرونده، می‌تواند در کاهش بازداشت‌های غیرضروری اشخاص مؤثر باشد.

دادستان تهران، صیانت از حقوق عامه از طریق پیگیری ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر را از اولویت‌های مهم دادستانی تهران برشمرد و تصریح کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادسرا موظف است با پیگیری مستمر وضعیت ایمن‌سازی، موانع و مشکلات موجود را از دستگاه‌های مسئول مطالبه و رفع آنها را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.

بر این اساس، وضعیت ساختمان‌های ناایمن مرتبط با وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازار تهران، اماکن شهری و سایر نقاط پرخطر باید از طریق بازدید‌های میدانی و برگزاری جلسات تخصصی با دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی شود تا ضمن شناسایی موانع، اقدامات اصلاحی لازم با جدیت پیگیری شود.

صالحی با تأکید بر اهمیت نظارت قضایی بر عملکرد ضابطان و ضرورت مستندسازی اقدامات و عملیات آنان با بهره‌گیری از ابزار‌های الکترونیکی، اظهار داشت: مقرر شد پیگیری این موضوع در دستور کار جلسات ماهانه نظارت دادستانی تهران بر ضابطان قضایی قرار گیرد تا زمینه ارتقای شفافیت، قابلیت ارزیابی و نظارت مؤثر بر عملکرد ضابطان فراهم شود.

وی همچنین از اتخاذ تدبیر ویژه برای بررسی وضعیت متهمان نگهداری‌شده در بازداشتگاه‌های ضابطین خبر داد و افزود: مقرر شد تا معاونت نظارت بر ضابطین دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اسامی متهمینی که بیش از ۲۰ روز از حضور آنها در بازداشتگاه‌ها می‌گذرد را به دادستانی اعلام نماید تا با پیگیری از سرپرستان نواحی دادسرا‌ها و قضات رسیدگی‌کننده، در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند.

دادستان تهران، ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی و اتقان آرا را از محور‌های مهم سند تحول و تعالی قوه قضائیه و شاخص‌های مورد تأکید ریاست قوه قضاییه دانست و بر ضرورت شناسایی نظام‌مند عوامل مؤثر در نقض آرای قضایی تأکید کرد.

وی در این خصوص اظهار داشت: مقرر شد با دسته‌بندی قرار‌های صادره و بررسی عملکرد قضایی در پرونده‌هایی که قرار‌های صادر شده در آنها مکرراً نقض یا با نقص مواجه می‌شوند، علل و زمینه‌های بروز این موارد احصا و برای رفع نارسایی‌ها و پیشگیری از تکرار آنها برنامه‌ریزی شود. همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش صدور قرار‌های شکلی، با هدف ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و بهبود فرآیند‌های قضایی، در دستور کار قرار گرفت.

صالحی با بیان اینکه هدف از برگزاری جلسات کمیته ستادی، صرفاً ارائه گزارش عملکرد نیست، بلکه ارزیابی میزان تحقق اهداف، شناسایی موانع و اصلاح به‌موقع فرآیندهاست، خاطرنشان کرد: جلسات نظارتی با حضور وی و معاونان ستادی به‌صورت مستمر و هفتگی برگزار خواهد شد و معاونان موظف‌اند آخرین دستاورد‌ها و اقدامات انجام‌شده در چارچوب وظایف سازمانی و برنامه عملیاتی را گزارش کنند.