سعید صادقیان‌پور ملی‌پوش پاراتکواندو ایران و دارنده مدال برنز بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، در مراسمی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد و جمعی از مسئولان ورزشی، مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراسم استقبال از سعید صادقیان‌پور ملی‌پوش پرافتخار پاراتکواندو ایران، با حضور سید احمد هاشمی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد و جمعی از مسئولان و فعالان ورزشی استان یزد برگزار شد.

در این مراسم، محمدرضا خوانین‌زاده معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، جابر زارع رئیس بسیج ورزشکاران، مسعود زارع دستیار جوان مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از اعضای هیأت تکواندو استان یزد حضور داشتند و از این مدال‌آور رقابت‌های پاراآسیایی استقبال کردند.

صادقیان‌پور در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، در رقابت‌های پاراتکواندو مردان، وزن منهای ۶۳ کیلوگرم کلاس K۴۴، با غلبه بر حریفان خود موفق به کسب مدال برنز شد و افتخاری دیگر برای ورزش ایران و استان یزد رقم زد.

نماینده ایران پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف ریوهی هارادا از ژاپن رفت و با پیروزی برابر این حریف، به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد. وی در این مرحله برابر گانبات بلور از مغولستان نتیجه را واگذار کرد و برای کسب مدال برنز به دیدار رده‌بندی راه یافت.

ملی‌پوش پاراتکواندو ایران در دیدار رده‌بندی مقابل چین چیانگ از چین‌تایپه به میدان رفت و با پیروزی در دو راند متوالی و ثبت نتایج ۱۴ بر ۷ و ۱۸ بر ۱۵، مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

مراسم استقبال از این قهرمان ورزشی، با هدف تجلیل از تلاش‌ها و افتخارآفرینی ورزشکاران استان یزد برگزار شد؛ مراسمی که بر ضرورت حمایت از قهرمانان، تقویت زیرساخت‌های ورزش قهرمانی و توجه به توسعه ورزش پارالمپیکی در استان یزد تأکید داشت.

کسب این مدال، بار دیگر توانمندی ورزشکاران توان‌یاب ایران را در عرصه رقابت‌های بین‌المللی به نمایش گذاشت.