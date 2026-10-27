مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از تخصیص ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار برای حمایت از مشاغل خانگی بخش کشاورزی و معرفی ۲۰ متقاضی واجد شرایط به بانک‌های عامل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از اختصاص ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار برای حمایت از مشاغل خانگی بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد.

غفاری با اشاره به اهمیت توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی گفت: این اعتبار با هدف افزایش درآمد خانوار‌های کشاورز، رونق تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی اختصاص یافته است.

وی افزود: پس از بررسی میدانی و ارزیابی طرح‌های متقاضیان، ۲۰ متقاضی واجد شرایط برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور همچنین از بررسی روند حمایت از طرح‌های اشتغال‌زای خانگی و تسهیل پرداخت تسهیلات در نشست ماهانه کارگروه اشتغال شهرستان در فرمانداری خبر داد.

غفاری تأکید کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، پیگیری روند پرداخت تسهیلات را با هدف تقویت اقتصاد خانوارها، افزایش درآمد تولیدکنندگان و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار ادامه می‌دهد.