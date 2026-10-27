کتابخانه‌های عمومی استان تهران در هفتمین ماه سال با برگزاری برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و هنری، فضایی برای یادگیری، خلاقیت و گفت‌و‌گو میان کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها فراهم کردند؛ برگزاری آیین معارفه سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های استان و اجرای موفق پویش «تامین کتاب کودک برای کتابخانه‌ها» ازجمله برنامه‌های شاخص این ماه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پاییز که از راه می‌رسد، همه‌چیز رنگ و بوی تازه می‌گیرد و ذوق دیدن کتاب‌ها در چشمان دانش آموزان موج می‌زند؛ در همین راستا همزمان با بازگشایی مدارس؛ کتابخانه‌های عمومی استان با اجرای برنامه‌های متنوع آموزشی و مطالعاتی، در مسیر تقویت عادت مطالعه و پشتیبانی از نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان گام برداشتند.

در مهرماه، کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان با برگزاری کارگاه‌های هنری، نشست‌های کتابخوانی، شاهنامه‌خوانی و برنامه‌های آموزشی، فضایی پویا برای یادگیری و کشف استعداد‌های کودکان و نوجوانان فراهم کردند؛ برنامه‌هایی که کتاب را به نقطه آغاز خلاقیت، گفت‌و‌گو و مهارت‌آموزی تبدیل کرده است و روایتی از شور و نشاط کودکانه در کتابخانه‌ها شکل گرفت.

در هفتمین ماه سال ۱۴۰۵ برنامه‌های متنوعی همچون مجموعه‌ای از نشست‌های کتابخوانی، محافل قرآنی، برگزاری نشست‌های تخصصی رونمایی و نقد و بررسی کتاب، نمایشگاه و فروشگاه هنر‌های دستی، برگزاری نشست‌های مناسبتی نظیر هفته دفاع مقدس؛ گرامیداشت روز جهانی کودک؛ ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار؛ روزجهانی عصای سفید؛ بزرگداشت مولوی و روز سالمندان؛ استقرار کتابخانه سیار شهرستان پردیس و دایر کردن ایستگاه فرهنگی-ترویجی با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری و... به همت کارکنان و کتابداران استان تهران به اجرا در آمد.

بر اساس این گزارش، آیین معارفه محمد نصیری؛ سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، با حضور علی ربیعی؛ دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، محمد خلج؛ دستیار دبیرکل و جمعی از مدیران و مسئولان نهاد؛ راه‌اندازی پویش «تأمین کتاب کودک برای کتابخانه‌های عمومی استان»؛ نمایشگاه کسب و کار‌های خانگی بانوان کارآفرین با حضور حسین خوش اقبال، معاون استاندار و فرماندار شهرستان تهران؛ سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی؛ دیدار‌های روسای ادارات کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌ها با مسئولین شهرستان همچون امام جمعه، فرماندار، نماینده مجلس شورای اسلامی و... از جمله برنامه‌های شاخص این ماه بوده است.

در هفتمین ماه سال بیش از ۴۸۰ خبر و گزارش از سوی روابط عمومی این اداره‌کل تنظیم و در بستر فضای مجازی و پورتال اداره‌کل منتشر شد.