به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رویترز در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که یک شرکت تبلیغات دیجیتال اسرائیلی به نام «دیسکاور-تک» (Discover-Tech)، کاربران اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را در بیش از ۱۰۰ کشور هدف تبلیغات گسترده قرار داده است؛ اقدامی که به گفته منابع مطلع، احتمال دارد با هدف شناسایی موقعیت مکانی یا ردیابی این کاربران انجام شده باشد.

پژوهشگران شرکت امنیت سایبری «ترند‌ای‌آی» (TrendAI)، زیرمجموعه شرکت ژاپنی ترند میکرو، با بررسی داده‌های تبلیغات دیجیتال دریافتند که دیسکاور-تک در بیش از ۱۰۰ کشور، از جمله چند کشور که استفاده از استارلینک در آنها ممنوع یا محدود است، بزرگ‌ترین پیشنهاددهنده قیمت برای نمایش تبلیغات به کاربران این سرویس بوده است.

این یافته‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که سازوکار مزایده تبلیغات دیجیتال می‌تواند اطلاعات کاربران را در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار دهد. پژوهشگران می‌گویند جمع‌آوری این داده‌ها و ترکیب آنها با اطلاعات دیگر ممکن است به شناسایی هویت کاربران، ردیابی فعالیت‌های آنها در فضای وب و حتی هدف قرار دادن آنها با نرم‌افزار‌های نظارتی منجر شود.

هم‌زمان با انتشار گزارش ترند‌ای‌آی در ۱۵ اکتبر، آزمایشگاه پژوهشی «سیتیزن لب» در کانادا و شرکت آمریکایی «کانفیانت» نیز نام دیسکاور-تک را مطرح کردند و این شرکت را به سوءاستفاده از سازوکار مزایده تبلیغات دیجیتال متهم کردند.

به گفته این دو مجموعه، تبلیغات مرتبط با فعالیت‌های مورد بررسی در ده‌ها شبکه حساس متعلق به رسانه‌ها، نهاد‌های دولتی و شرکت‌های فناوری نمایش داده شده است. در پی انتشار این یافته‌ها، شرکت‌هایی از جمله گوگل و کامکست اعلام کردند که دیسکاور-تک را از پلتفرم‌های تبلیغاتی خود حذف کرده‌اند.

ترند‌ای‌آی این الگو‌ها را نشانه احتمالی فعالیت زیرساخت‌هایی برای هدف‌گیری و ردیابی کاربران، به جای انجام فعالیت‌های متعارف تجاری در حوزه تبلیغات، دانسته است.

رویترز گزارش داده است که تلاش برای شناسایی کاربران استارلینک به فعالیتی رو به گسترش تبدیل شده است؛ زیرا این سرویس با اتکا به ماهواره‌ها می‌تواند دسترسی به اینترنت را در مناطقی فراهم کند که با محدودیت‌های ارتباطی مواجه‌اند. استارلینک همچنین نقش مهمی در ارتباطات نیرو‌های نظامی اوکراین و هدایت حملات پهپادی این کشور دارد.

در ماه مه نیز روزنامه اسرائیلی هاآرتص و وب‌سایت «اینتلیجنس آنلاین» گزارش داده بودند که برخی شرکت‌های اسرائیلی راهکار‌هایی برای شناسایی و ردیابی کاربران استارلینک به مشتریان خود پیشنهاد می‌کنند و داده‌های تبلیغات دیجیتال ممکن است در این فرایند نقش داشته باشد.

دیسکاور-تک و مدیرعامل آن به درخواست‌های رویترز برای اظهارنظر درباره این ادعا‌ها پاسخ ندادند. شرکت اسپیس‌ایکس نیز به درخواست این خبرگزاری واکنشی نشان نداده است.