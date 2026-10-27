به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عارف ساسانی‌مراغه‌ای در رثای رهبر انقلاب و دلاورمردی‌های رزمندگان اسلام در برابر تجاوز‌های آمریکایی - صهیونی شعری سروده است.

باز هنگامه‌ی جنگ است، بگو بسم‌الله

مَنِشین مایه‌ی ننگ است، بگو بسم‌الله

گر پدر رفت، پسر تکیه زده بر جایش

وارث تیغ و تفنگ است، بگو بسم‌الله

شاهد و خیبر و سجّیل شهادت دادند

عرصه بر ابرهه تنگ است، بگو بسم‌الله

نیست جولانگه روباه و شغالان ایران

بیشه‌ی شیر و پلنگ است، بگو بسم‌الله

پرچمِ غیرتِ ما سر به فلک می‌ساید

زینتِ قلّه سه‌رنگ است، بگو بسم‌الله

مشت ما بر دهن ظالم و خونخوار زمان

ضربتش ضربه‌ی سنگ است، بگو بسم‌الله

خونِ طفلانِ وطن از ستمِ حرمله ریخت

ذکر تو ضدّ خدنگ است، بگو بسم‌الله

سوره‌ی فتح بخوان، ‹‹نصر من الله›› بگو

وقت نه وقتِ درنگ است، بگو بسم‌الله

تنگه‌ی اشک شده چشم عدو در پیکار

تازه این اولِ جنگ است، بگو بسم‌الله