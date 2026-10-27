انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام به منظور پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی بدون آزمون ویژه استعداد‌های درخشان و ثبت نام از متقاضیان در نیمه اسفند ماه سال ۱۴۰۵ از طریق سایت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه به آدرس www.azmoon.org انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام به منظور پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی بدون آزمون ویژه استعداد‌های درخشان و ثبت نام از متقاضیان در نیمه اسفند ماه سال ۱۴۰۵ از طریق سایت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه به آدرس www.azmoon.org انجام خواهد شد.

دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۶ و براساس آئین نامه شماره ۲/۳۰۷۸۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره دکتری تخصصی بدون آزمون ویژه استعداد‌های درخشان دانشجو می‌پذیرد. شرایط داوطلبان به منظور ثبت نام در این دوره به شرح ذیل می‌باشد:

۱. داشتن حداقل معدل کل ۱۶ در دوره کارشناسی و معدل کل ۱۷ در دوره کارشناسی ارشد (معدل دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه).

۲. از تاریخ دانش آموختگی متقاضی تا اول مهرماه سال ۱۴۰۶ بیش از دو سال نگذشته باشد.

۳. کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه، مطابق جدول‌های ارزشیابی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام.

۴. پذیرش در رشته‌های تحصیلی مرتبط به رشته دوره کارشناسی ارشد، مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام.

شایان ذکر است ثبت نام از متقاضیان آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶ از تاریخ ۳ آبان آغاز شده است و تاروز شنبه ۹ آبان ماه ادامه دارد. متقاضیان شرکت در آزمون دکتری تخصصی می‌توانند در بازه زمانی فوق به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه نمایند.