رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از دستگیری سارق طلاجات منزل و کشف اموال مسروقه در شهرستان بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، سرهنگ صادقی گفت: در پی گزارش سرقت طلا از منزل مسکونی در شهرستان بیرجند، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس در بررسی‌های اولیه مطلع شدند در نبود صاحبخانه، سارق با ورود به داخل منزل حدود ۱۲۵ گرم طلا به ارزش ۳۲میلیارد ریال را سرقت کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با بررسی دقیق محل جرم و تحقیقات میدانی و با جمع‌آوری ادله و مستندات کافی در این رابطه سارق راشناسایی که با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیاتی متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ صادقی افزود: متهم در تحقیقات پلیسی به سرقت طلاها از منزل اعتراف کرد و طلاهای مسروقه نیز از مخفیگاه متهم کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی با اشاره به تحویل طلاها به مالباخته، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.