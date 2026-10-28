دادستان علی آباد کتول از دستگیری صاحب سگ حمله کننده به دانش آموز در این شهرستان خبر داد.

دستگیری صاحب سگ حمله کننده به دانش آموز در علی آبادکتول

دستگیری صاحب سگ حمله کننده به دانش آموز در علی آبادکتول

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی ضیائی جویباری اظهار کرد: دستگاه قضایی در راستای حفظ عدالت اجتماعی با هنجارشکنان که قصد بر هم زدن نظم عمومی جامعه را دارند با جدیت برابر قانون برخورد می‌کند.

هفه گذشته در پی حمله یک قلاده سگ، مدیر و دانش آموز مدرسه‌ای در علی آباد کتول مجروح شدند.

در این حادثه سگ یکی از اهالی محل که از حیاط خانه خارج شده بود به دانش آموز دختر یکی از مدارس علی آباد کتول حمله می‌کند که با ورود مدیر مدرسه برای کمک به دانش آموز، هردو آسیب می‌بینند.