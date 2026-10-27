به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سردار " موقوفه ئی " گفت: با تلاش شبانه روی تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی استان یک باند حرفه‌ای و برون استانی به جرم سرقت طلاجات منزل شهروندان کرمانی شناسایی و در این رابطه ۵ متهم طی چندین عملیات در شهر‌های اطراف پایتخت دستگیر و حجم زیادی از اموال مسروقه مرتبط با ۱۵ فقره سرقت کشف شد که در این رابطه از شهروندان خواسته شده چنانچه منزل آن‌ها به روش تخریب قفل مورد سرقت واقع شده به پلیس آگاهی مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی استان همچنین از دستگیری ۵ عضو یک باند دیگر سرقت تجهیزات مخابراتی و ارتباطی با اعتراف به ۵۰ فقره سرقت سیم و کابل مخابرات در محدوده مناطق شهری و روستایی منجر به قطع ارتباط و گلایه مندی مردم خبر داد و بر ادامه تحقیقات پلیسی برای کشف سایر سرقت‌های احتمالی این باند حرفه‌ای تاکید کرد.