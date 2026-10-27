به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس بیمارستان رسالت ماسال با اشاره به تجهیز بخش دیالیز بیمارستان رسالت ماسال به تخت الکتریکی گفت: این تخت با قابلیت تنظیم وضعیت بدن بیمار، امکان فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر در طول جلسات دیالیز را فراهم می‌کند و می‌تواند در افزایش آسایش بیماران مؤثر باشد.

مائده عزیزی افزود: ارزش این تخت سه‌شکن الکتریکی یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال است.

وی گفت: بخش دیالیز بیمارستان رسالت ماسال با ۱۳ تخت فعال به ۵۲ بیمار خدمات ارائه می‌دهد و تجهیز و بهبود امکانات آن با هدف ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات درمانی پیگیری می‌شود.

تخت سه شکن برقی ، نوعی از تخت های بیمارستانی است که به صورتی طراحی و ساخته شده است که می تواند زوایای متفاوتی را به خود بگیرد و شرایط مطلوب و ایده آلی را برای استراحت بیمار فراهم کند .