نفرات برتر مسابقات کونگ‌فو قهرمانی استان قم در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات کونگ‌فو قهرمانی استان در چهار رده سنی برگزار شد و ورزشکاران برتر این رقابت‌ها معرفی شدند.

در رده سنی نونهالان، الیاس اسلامی، آرمان رحیمی، امیرحسین قائمی، امیرارسلان نجات‌ایمانی، علی سعادت‌ملکی، ماهان حسن‌خانی، امیرحسین یوسفی، علی عالم‌زاده نوری و محمد کمیل غریبی عنوان قهرمانی را کسب کردند.

در رده نوجوانان نیز محمدحسن مقیمی، محمدامین محمدی، سید امیرعلی اسماعیل‌نژاد، ابوالفضل حسنی، ابوالفضل اسلامی‌پور، پرهام پاشایی، امیرمحمد فدایی، میثاق جعفرخانی، سهند بوستانی، محمدرضا کاظمی و سبحان صفری به مقام نخست رسیدند.

در رده سنی جوانان، امیرعلی هاشمی، محسن ابراهیمی، محمدعلی عبیاوی، محمدجواد رضایی‌افکار، امیرحسین حیدری و عباس احمدی قهرمان شدند.

همچنین در رده بزرگسالان، مهدی جیریایی و رجب حیدری با کسب مقام نخست، عنوان قهرمانی مسابقات کونگ‌فو استان قم را به دست آوردند.