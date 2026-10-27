مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: حضور گردشگران داخلی در این استان در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: ضریب اشغال هتل‌های این استان در تابستان به بیش از ۹۰ درصد و هم اکنون به ۷۵ درصد رسیده است.

امیر کرم زاده، ظرفیت اقامتی رسمی استان اصفهان را حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ تخت اعلام و اضافه کرد: امسال شاهد حضور تعداد کمی هم گردشگر خارجی از کشور‌های چین، مکزیک و عراق داشتیم که با توجه به شرایط جنگ تحمیلی سوم، طبیعی است.

کرم زاده با اشاره به اینکه اصفهان، استانی چهار فصل برای حضور گردشگران و پایتخت کویرنوردی ایران است ادامه داد: در هفت شهرستان از جمله ورزنه، خورو بیابانک، آران و بیدگل، نایین و اردستان امکان کویرنوردی مهیاست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: طرح‌های مختلف گردشگری با ۳۰۰ همت اعتبار در این استان در حال احداث است که با بهره برداری از آنها به ظرفیت اقامتی ما اضافه می‌شود.

علی اباذری رئیس جامعه بوم گردی استان اصفهان هم گفت: استان اصفهان با دارابودن بیش از ۵۰۰ بوم گردی رتبه نخست کشور را دارد و اصفهان، الگوی معماری ایران است.

استان اصفهان با بیش از هزاران بنا و اثر تاریخی (هزار و ۹۹۸ مورد بنا به ثبت ملی و ۱۷ اثر به ثبت جهانی رسیده) و هزاران جاذبه طبیعی و فرهنگی، کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است.