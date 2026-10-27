برنامه «میز خبر» شبکه خاوران با ماموریت جدید در خدمت توسعه و مطالبات مردم
مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی گفت: هدف از راهاندازی برنامه «میز خبر»، توسعه زیرساختها، هموار کردن راههای پیشرفت و جلب توجه مسئولان کشوری به ظرفیتهای استان برای رفع مشکلات است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،
علیرضا آینهدار مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی ذر جلسه برنامهریزی و تبیین محورهای برنامه جدید «میز خبر» با تأکید بر اینکه رویکرد این برنامه مبتنی بر دادههای مستند و تحلیلهای دقیق و کارشناسانه است، گفت: رسالت «میز خبر» بسترسازی برای حل مسائل و واگذاری داوری منصفانه به افکار عمومی است تا با نگاهی سازنده به پیگیری مطالبات پرداخته شود.
وی بر نقشآفرینی پررنگ و مشارکت حداکثری مردم در این برنامه تأکید کرد و افزود: طراحی بخش ویژهای برای انعکاس «صدای مردم» از نکات کلیدی این برنامه است تا شهروندان بتوانند مطالبات و خواستههای خود را به صورت مستقیم مطرح کرده و روند پیگیری آن را دنبال کنند.
آینهدار همچنین بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی، استفاده از ظرفیت و همراهی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، پرداختن به موضوعات منطقهای و ارائه جمعبندی کارشناسی در پایان برنامه را از دیگر ملزومات «میز خبر» برشمرد.
این برنامه خبری، تبیینی و مطالبهگرانه که به همت معاونت خبر و با مشارکت معاونتهای سیما، صدا، فضای مجازی و فنی تولید میشود، گامی تازه در راستای در دست داشتن «روایت اول»، جریانسازی و حل مشکلات مردم است.
این برنامه شامل بخش زنده استودیویی و گزارشهای میدانی است که قرار است هر هفته سهشنبهشبها (پس از خبر ۲۰) از سیمای شبکه خاوران و متناسب با کنداکتور برنامهها در رادیو خاوران روی آنتن رود تا با طرح مسائل، پاسخگویی مسئولان و ایجاد امیدآفرینی، گامی مؤثر در مسیر حل مسائل استان برداشته شود.