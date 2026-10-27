وی بر نقش‌آفرینی پررنگ و مشارکت حداکثری مردم در این برنامه تأکید کرد و افزود: طراحی بخش ویژه‌ای برای انعکاس «صدای مردم» از نکات کلیدی این برنامه است تا شهروندان بتوانند مطالبات و خواسته‌های خود را به صورت مستقیم مطرح کرده و روند پیگیری آن را دنبال کنند.

آینه‌دار همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، استفاده از ظرفیت و همراهی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، پرداختن به موضوعات منطقه‌ای و ارائه جمع‌بندی کارشناسی در پایان برنامه را از دیگر ملزومات «میز خبر» برشمرد.

این برنامه خبری، تبیینی و مطالبه‌گرانه که به همت معاونت خبر و با مشارکت معاونت‌های سیما، صدا، فضای مجازی و فنی تولید می‌شود، گامی تازه در راستای در دست داشتن «روایت اول»، جریان‌سازی و حل مشکلات مردم است.





این برنامه شامل بخش زنده استودیویی و گزارش‌های میدانی است که قرار است هر هفته سه‌شنبه‌شب‌ها (پس از خبر ۲۰) از سیمای شبکه خاوران و متناسب با کنداکتور برنامه‌ها در رادیو خاوران روی آنتن رود تا با طرح مسائل، پاسخگویی مسئولان و ایجاد امیدآفرینی، گامی مؤثر در مسیر حل مسائل استان برداشته شود.