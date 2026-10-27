یک مجتمع کشت و صنعت در همدان با تولید برخی محصولات زراعی، گلخانه‌ای و دامی، عواید مالی خود را صرف امور خیریه و دارالایتام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این مجتمع با ۴۷۰ هکتار وسعت از سال ۱۳۴۷، در حوزه کشاورزی تولید زعفران، گندم، جو و ذرت علوفه‌ای فعال است.

در بخش دامداری این مجتمع روزانه ۵ تن شیر تولید می‌شود و در واحد گلخانه هم سالانه ۴۰ تا ۵۰ تن گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه‌ای تولید می‌شود.

واحد شترمرغ این مجتمع هم از سال ۱۳۹۰ با ۱۳ قطعه مولد و پیش‌مولد راه‌اندازی شد و اکنون با ۱۰۷ قطعه مولد، سالانه ۲ هزار تخم و هزار و ۲۰۰ جوجه تولید می‌کند.

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: در استان ۹۷۳ واحد پرورش دام سبک و سنگین فعال است که ۶۶۹ واحد آن در حوزه دام سنگین (گاو شیری و گوساله پرواری) و ۳۰۴ واحد در حوزه دام سبک (گوسفند داشتی و بره پرواری) فعالیت می‌کنند.

میثم پورطلوعی افزود: همچنین در حوزه طیور هم ۵۷۰ واحد صنعتی فعال است و سالانه ۸۶ هزار تن گوشت طیور تولید می‌شود.