به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، علی اخضری، مدیرکل مخابرات منطقه مازندران، در حاشیه اجرای این مانور با تأکید بر اهمیت حفظ ارتباطات پایدار در شرایط بحرانی گفت: مرکز مخابرات نکا به دلیل موقعیت راهبردی در شرق استان، به‌عنوان یکی از نقاط کلیدی برای اجرای مانور پدافند غیرعامل انتخاب شد.

وی افزود: در این مانور، یکی از مسیر‌های ارتباطی با هدف شبیه‌سازی شرایط بحران به‌صورت آزمایشی قطع شد تا میزان تاب‌آوری و پایداری شبکه مورد ارزیابی قرار گیرد که خوشبختانه با وجود قطع ارتباط در مسیر مورد آزمایش، شبکه ارتباطی منطقه پایدار ماند و هیچ‌گونه اختلالی در ارتباطات سطح شهرستان ایجاد نشد.

اخضری این موفقیت را نشان‌دهنده آمادگی زیرساخت‌ها و عملکرد مطلوب سامانه‌های ارتباطی دانست و تصریح کرد: فلسفه اجرای مانور‌های پدافند غیرعامل، آزمودن توان عملیاتی مجموعه‌ها پیش از وقوع بحران‌های واقعی است و امروز شبکه مخابراتی نکا توانست با موفقیت از این آزمون عبور کند.

تحول یک‌صدساله ارتباطات با جایگزینی فیبر نوری

مدیرکل مخابرات منطقه مازندران در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های تحول زیرساخت ارتباطی کشور خبر داد و گفت: پروژه ملی برگردان شبکه ارتباطی از کابل مسی به فیبر نوری، تحولی اساسی در ساختار ارتباطات یک‌صد سال گذشته محسوب می‌شود که از سال گذشته با برنامه‌ریزی شرکت مخابرات ایران و همکاری وزارت ارتباطات در کشور آغاز شده است.

وی با اشاره به پیشتازی مازندران در اجرای این طرح افزود: شهر ساری به‌عنوان پایلوت اجرای عملیاتی پروژه در استان انتخاب شده و فعالیت در مراکز مخابراتی مختلف آغاز شده است. پیش‌بینی می‌شود بخشی از این پروژه‌ها تا پایان سال جاری در شهرستان ساری به بهره‌برداری برسد.

اخضری خاطرنشان کرد: اجرای این طرح به مرکز استان محدود نیست و به‌تدریج تمامی مناطق مازندران، از رامسر تا گلوگاه، تحت پوشش قرار خواهند گرفت تا طی چند سال آینده شبکه‌های ارتباطی مسی جای خود را به زیرساخت‌های نوین فیبر نوری بدهند.

وی تأکید کرد: امروز جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای پاسخ‌گویی به نیاز مردم، افزایش سرعت دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت جهانی و ارتقای پایداری ارتباطات در شرایط عادی و بحرانی است.

مدیرکل مخابرات منطقه مازندران همچنین از همراهی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قدردانی کرد و تحقق کامل این طرح را نیازمند همکاری استانداری، فرمانداری‌ها و تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان شهری و برون‌شهری دانست.

آماده‌باش ۲۵ تیم عملیاتی برای مدیریت بحران‌های ارتباطی مازندران

در ادامه، اعزی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران، نیز در حاشیه این مانور با اشاره به بحران‌خیز بودن استان گفت: با توجه به مخاطرات طبیعی و شرایط ویژه جغرافیایی مازندران، تمهیدات لازم برای حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی و واکنش سریع در شرایط اضطراری پیش‌بینی شده است.

وی از آمادگی ۲۵ تیم عملیاتی و پشتیبانی در سطح استان خبر داد و افزود: این تیم‌ها به‌محض اعلام هشدار اضطراری از سوی مدیریت بحران استان، در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفته و با استقرار در مقر‌های تعیین‌شده، اقدامات لازم را برای رفع اختلالات احتمالی و بازگرداندن ارتباطات انجام می‌دهند.

وی با اشاره به تجربه مدیریت حوادث پیشین در استان تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش نیرو‌های تخصصی و تیم‌های عملیاتی، در حوادث رخ‌داده نیز اقدامات لازم برای حفظ پایداری شبکه ارتباطی استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده است.

مانور پدافند غیرعامل مخابرات نکا، آزمونی عملی برای سنجش آمادگی زیرساخت‌های حیاتی ارتباطی بود؛ آزمونی که نشان داد حفظ ارتباطات در لحظات بحران، نیازمند پیش‌بینی، تمرین، زیرساخت مقاوم و آمادگی مستمر نیرو‌های عملیاتی است.