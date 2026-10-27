به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ این رزمایش شامگاه دوشنبه با هدف آشنایی شهروندان با روند برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیکی و با اجرای کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان آبادان برگزار شد و با استقبال شهروندان همراه بود.

در این شیوه، رأی‌دهندگان با ارائه یکی از مدارک هویتی معتبر، از جمله کارت ملی، کارت پایان خدمت یا گواهینامه رانندگی، می‌توانند با وارد کردن کد نامزد موردنظر خود رأی دهند.

در فرایند انتخابات تمام‌الکترونیکی، تعرفه کاغذی رأی و چاپ رسید رأی نیز حذف می‌شود.