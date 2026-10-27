«قاتلان کیهان»، «به رنگ پاییز»، «در تکاپوی صبح» و «قصه زمین»، امشب از شبکه مستند پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «قاتلان کیهان» با بررسی شگفتی‌ها و پدیده‌های علمی در جهان هستی، ساعت ۲۳:۰۰ پخش و فردا ساعت ۹ بازپخش می‌شود.

این مستند با حضور و اظهارنظر طیف گسترده‌ای از کارشناسان، به بررسی برخی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌ها و یافته‌های علمی در جهان هستی می‌پردازد و ابعاد مختلف این موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مستند سه‌قسمتی «به رنگ پاییز» با گفت‌و‌گو با کشاورزان و مسئولان حوزه کشاورزی و اتاق بازرگانی، به بررسی مشکلات و چالش‌های تولید سه محصول راهبردی استان خراسان جنوبی، زعفران، عناب و زرشک می‌پردازد.

این مستند در سه قسمت، مسائل و چالش‌های حوزه تولید و عرضه محصولات کشاورزی راهبردی استان خراسان جنوبی را بررسی می‌کند.

مستند «به رنگ پاییز» به آسیب‌شناسی مشکلات مرتبط با زعفران، عناب و زرشک می‌پردازد و ابعاد مختلف مسائل این محصولات را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مستند «به رنگ پاییز» ساعت ۱۸ پخش و روز بعد ساعت ۱۵ تکرار می شود.

مستند «قصه زمین» با معرفی جاذبه‌های طبیعی استان قم، از تالاب‌ها و دره‌ها تا درختان کهنسال و خزندگان نادر، به جلوه‌های طبیعی این استان می‌پردازد.

این مستند با معرفی تالاب‌ها، دره‌ها، درختان کهنسال و خزندگان نادر، بخشی از تنوع طبیعی و زیست‌محیطی استان قم را به تصویر می‌کشد.

مستند «قصه زمین» ساعت ۱۹ پخش و فردا ساعت ۸:۳۰ بازپخش می شود.

مستند «در تکاپوی صبح» با مرور ابعاد شخصیتی و آثار علمی و پژوهشی استاد اکبر قلمسیاه، به سال‌ها فعالیت او در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی و ادبی می‌پردازد.

این مستند، تلاش‌های چندین‌ساله این استاد را در کسوت معلمی و فعالیت‌های او در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی و ادبی روایت می‌کند.

مستند «در تکاپوی صبح» ساعت ۱۹:۳۰ پخش و فردا ساعت ۱۰ بازپخش می شود.