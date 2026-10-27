رئیس دیوان عالی کشور گفت: موضوع تثبیت ید مشاعی و خلع ید در نسق زراعی از مسائل مبتلابه جامعه و دعاوی دستگاه قضایی است؛ لذا قضات در رسیدگی به این پرونده‌ها که مستقیماً با معیشت کشاورزان و بهره‌برداری از اراضی کشاورزی در ارتباط است، با بررسی دقیق سوابق ثبتی و استناد به نظرها ی کارشناسان متخصص، رای متقن صادر کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، با اشاره به دستور کار جلسه امروز تصریح کرد: موضوع تسلیط ید مشاعی و خلع ید در نسق زراعی یکی از مسائل مبتلابه جامعه و مطرح شده در دستگاه قضایی است، این نوع پرونده‌ها که مستقیماً با معیشت کشاورزان و بهره‌برداری از اراضی کشاورزی در ارتباط هستند، به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و ماهیت اجتماعی، نیازمند دقت بسیار بالا در رسیدگی است.

این مقام عالی قضایی با توجه به ماهیت خاص این دعاوی، بر ضرورت توجه ویژه قضات به استعلامات رسمی و دقیق از سازمان جهاد کشاورزی، بررسی دقیق سوابق ثبتی، وضعیت بهره‌برداری از زمین و استناد به نظرها وایده های کارشناسان متخصص در حوزه کشاورزی، تاکید کرد و گفت: قضات دادگاه‌ها مکلفند در صدور رای، با در نظر گرفتن تمامی ابعاد فنی و حقوقی، ضمن تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مربوط به نسق زراعی، از اتلاف وقت مراجعان و ادامه ختلافات در اراضی زراعی جلوگیری کنند.

در این جلسه پرونده اول با موضوع تثبیت ید مشاعی مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی کهگیلویه (دهدشت) به جهت اختلاف نظر با شعبه پنجم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت (تعداد ۳۹ نفر از ۶۵ نفر) اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه تسلیط ید خواهان بر ملک مشاعی به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی و ماده ۱۴۲ قانون ثبت تأیید قرار گرفت.

پرونده دوم با موضوع الزام به پرداخت مابه التفاوت خسارات و غرامات دیه به نرخ یوم الاداء مربوط به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی سنندج به جهت اختلاف نظر با شعبه سوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اجماع نظر اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه دیه فوت راننده مقصر حادثه به نرخ یوم الاداء پرداخت می‌شود به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹-۲۵-۶-۱۴۰۴ مورد تأیید قرار گرفت.