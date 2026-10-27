با دستور دادستان علی آباد کتول، یکی از تالارهای معروف شهر که اقدام به برگزاری مراسم خلاف شئونات اسلامی کرده بود پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی ضیائی جویباری دادستان شهرستان علی آباد کتول با اشاره به برگزاری مراسم خلاف شئونات اسلامی و مصرف مشروبات الکی میهمانان در یکی از تالار‌های معروف گفت:با حکم قضایی مدیر تالار و فرزندش به همراه بلاگر هنجار شکن بازداشت و دستور پلمب تالار نیز صادر شد.

او افزود: تعدادی از میهمانان مراسم که وضعیت پوشش نامناسب داشته و مشروبات الکی مصرف کرده بودند نیز بازداشت و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شد.