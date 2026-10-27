به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی سلماس در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالاارز فردی که در سطح شهرستان در زمینه توزیع و فروش سموم کشاورزی فعالیت می‌کرد شناسایی و موضوع را در دستور کار عملیاتی قرار گرفت.



ناصر مظلومی افزود: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از منزل مذکور تعداد ۳۱۰ قوطی سموم کشاورزی به صورت قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال کشف و ضبط کردند

فرمانده انتظامی شهرستان سلماس ادامه داد: در این زمینه یک نفر متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی گردید



سرهنگ مظلومی گفت:هموطنان در صورت مشاهده هرگونه قاچاق کالا و ارز موضوع را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.