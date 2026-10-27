کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با انتشار فراخوان مسابقه سراسری عکاسی «لبخند روستا»، از مربیان مراکز سیار شهری و روستایی، مروجان کتاب و فعالان فرهنگی حوزه کودک و نوجوان در مناطق روستایی و کم‌برخوردار برای شرکت در این مسابقه دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسابقه عکاسی «لبخند روستا» به همت معاونت فرهنگی کانون و با هدف ثبت و بازنمایی فعالیت‌های فرهنگی در روستاها، نمایش شور و نشاط کودکان و نوجوانان و مستندسازی تلاش مربیان و مروجان کتاب در مناطق روستایی و کم‌برخوردار برگزار می‌شود.

این مسابقه همچنین با هدف روایت تصویری عدالت فرهنگی، نمایش ارتباط کودکان و نوجوانان با کتاب، کتاب‌خوانی، بازی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری، تقویت مهارت عکاسی مستند و گردآوری مجموعه‌ای از تصاویر فعالیت‌های فرهنگی در روستا‌ها پیش‌بینی شده است.

بر اساس فراخوان، «مهربانی و همدلی در روستا»، «بازی‌های بومی و محلی»، «کتاب و لبخند روستا»، «کودک، کانون، توسعه روستایی»، «پیک پیروزی»، «هویت و میراث روستایی»، «مقاومت و همبستگی ملی» و «کودک و نوجوان و اقتصاد و فرهنگ و توسعه روستایی» از موضوع‌های این مسابقه است.

مسابقه «لبخند روستا» در دو بخش برگزار می‌شود. بخش نخست ویژه مربیان مراکز سیار روستایی و شهری کانون در سراسر کشور و بخش دوم ویژه مروجان کتاب طرح «یاسمن» و فعالان فرهنگی حوزه کودک و نوجوان در مناطق روستایی و مناطق کم‌برخوردار حاشیه شهرهاست.

شرکت‌کنندگان می‌توانند حداکثر پنج قطعه عکس در موضوع‌های تعیین‌شده به دبیرخانه استانی مسابقه ارسال کنند. عکس‌ها باید پس از اول مهر ۱۴۰۵ ثبت شده باشند و پیش از این در مسابقه دیگری رتبه یا مقامی کسب نکرده باشند.

عکاسی با تلفن همراه یا دوربین مجاز است و آثار می‌توانند رنگی یا سیاه‌وسفید باشند. اصلاح نور و رنگ و برش عکس مجاز است، اما حذف یا اضافه‌کردن عناصر، ترکیب چند عکس و استفاده از هوش مصنوعی پذیرفته نیست.

آثار باید با فرمت JPG و حداکثر حجم یک مگابایت ارسال شوند. همچنین فایل اصلی عکس‌های ثبت‌شده با تلفن همراه نباید کمتر از هشت مگاپیکسل باشد. درج امضا، قاب، تاریخ، نشان یا هرگونه نوشته و علامت تصویری روی عکس‌ها مجاز نیست.

شرکت‌کنندگان باید مشخصات فردی، نام مرکز سیار، استان، شماره تماس و زمان و مکان ثبت هر عکس را در قالب فایل Word همراه آثار خود ارائه کنند.

داوری مسابقه در دو مرحله استانی و کشوری انجام می‌شود. در مرحله استانی، گروهی متشکل از کارشناس هنری استان، یک مربی متخصص کانون و یک متخصص خارج از کانون، آثار را بررسی می‌کند و در هر بخش سه نفر را به‌عنوان برگزیده و سه نفر را شایسته تقدیر انتخاب خواهد کرد.

در مرحله کشوری نیز از میان آثار راه‌یافته، در هر بخش سه اثر برگزیده و ۱۲ اثر شایسته تقدیر معرفی می‌شود. از صاحبان آثار منتخب با اهدای هدایا و لوح سپاس قدردانی خواهد شد.

همچنین نمایشگاهی از آثار برتر در پایگاه کانون مجازی به نشانی www.kpf.ir در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

بر اساس تقویم اعلام‌شده، شرکت‌کنندگان تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه استانی ارسال کنند. داوری استانی و ارسال آثار منتخب به دبیرخانه کشوری تا ۱۵ دی انجام می‌شود و داوری پایانی و اعلام نتایج نیز برای اول بهمن ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است.

نمایشگاه آثار منتخب و برنامه‌های جانبی این مسابقه در دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.