مدیرعامل سازمان منطقه آزاد سرخس، جذب سرمایه‌گذاران، تعیین تکلیف اراضی راکد و حمایت از کسب‌وکارهای بومی را از اولویت‌های توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در این منطقه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نشست کارگروه مشورتی سازمان منطقه آزاد سرخس با حضور رسول رئیس‌جعفری، مدیرعامل سازمان و جمعی از نخبگان، پیشکسوتان، جوانان و بانوان شهرستان برگزار شد. در این نشست، راهکار‌های جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از ظرفیت و استعداد‌های بومی و پیگیری مطالبات مردمی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جعفری با تأکید بر اینکه اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی سرخس، محور اصلی برنامه‌های سازمان است، گفت: توسعه فعالیت‌های اقتصادی باید به ایجاد فرصت‌های شغلی و بهره‌مندی مستقیم مردم از ظرفیت‌های منطقه منجر شود

وی ضمن اعلام حمایت ازورود سرمایه گذاران واقعی و بومی شهرستان با اشاره به بلاتکلیفی بخشی از زمین واگذارشده به متقاضیان در سال‌های گذشته اظهار کرد: سازمان آمادگی دارد موانع سرمایه‌گذاری را بررسی کند، اما تعیین تکلیف این اراضی و اجرای طرح‌های اقتصادی ضروری است تا زمینه ورود سرمایه‌گذاران جدید و ایجاد اشتغال فراهم شود

مدیرعامل منطقه آزاد سرخس همچنین بر حمایت از کسب‌وکار‌های محلی و توانمندسازی زنان کارآفرین تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بازارچه عرضه محصولات بومی و صنایع‌دستی و برگزاری جشنواره غذا‌های سنتی خبر داد

رئیس‌جعفری در تشریح اقدامات اجتماعی سازمان، از تقبل هزینه تعمیر دو دستگاه آمبولانس با هدف تقویت خدمات امدادی و درمانی خبر داد و حمایت از تیم فوتسال اتحاد سرخس و توسعه کشتی فرنگی، از جمله واگذاری سه‌ساله سالن تخصصی کشتی به هیئت کشتی شهرستان، را از دیگر برنامه‌های سازمان عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به نتایج آزمون استخدامی سازمان گفت: تمامی همت هیئت مدیره و ارکان مدیریتی سازمان بر شفاف سازی و استفاده از ظرفیت نیرو‌های توانمند بومی بوده است لذا از ۲۴ نفر پذیرفته‌شده در مرحله نهایی، ۱۶ نفراز جوانان بومی شهرستان سرخس بودند. وی استقرار کارکنان در سرخس را از اولویت‌های سازمان دانست و بر ضرورت تمرکز فعالیت‌های اجرایی در منطقه برای افزایش نظارت و ارتباط مستقیم‌تر با مردم تأکید کرد.

مدیرعامل منطقه آزاد سرخس در پایان، تعامل مستمر با نخبگان، جوانان، پیشکسوتان و بانوان را برای شناسایی نیاز‌های شهرستان و تبدیل پیشنهاد‌ها به برنامه‌های اجرایی ضروری دانست و خواستار پیگیری جدی موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه ظرفیت‌های محلی از سوی اعضای کارگروه مشورتی شد.