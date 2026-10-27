مردم انقلابی و ولایت‌مدار استان بوشهر در شب‌های اقتدار، خیابان‌ها را به میدان دفاع از انقلاب اسلامی تبدیل کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، این حضور گسترده که در ادامه اجتماعات شبانه روزهای گذشته برگزار شد، بار دیگر پیوند عمیق مردم بوشهر با آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم و پلاکارد، حمایت خود را از اقتدار دفاعی کشور و ایستادگی در برابر فشارهای دشمنان اعلام کردند.

مردم بوشهر تأکید کردند که همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس و روزهای سخت انقلاب در صحنه حاضر بوده‌اند، امروز نیز با وحدت و همدلی از نظام و دستاوردهای آن دفاع خواهند کرد.