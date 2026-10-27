۲۱ رتبه کشوری اول تا سوم در جشنواره نوجوان خوارزمی و جشنواره علمی‌پژوهشی پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی به نام دانش‌آموزان آذربایجان غربی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانش‌آموزان آذربایجان غربی موفق به کسب ۲۱ رتبه کشوری اول تا سوم در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی و ششمین دوره جشنواره علمی‌پژوهشی پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی شدند.

افتخاری ارزشمند که در آیین مشترک اختتامیه کشوری، با حضور مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی و معاون آموزش متوسطه استان، از دانش‌آموزان افتخارآفرین تجلیل شد.