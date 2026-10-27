نشست کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان یزد با محوریت بررسی آخرین اقدامات در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، بهداشت و خدمات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان یزد گفت: نشست‌های منظم کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان یزد با ریاست استاندار و با هدف مدیریت بهینه مصرف آب در بخش‌های مختلف برگزار شد. محوریت اصلی این نشست ها، اجرای دقیق سند ملی سازگاری با کم‌آبی (مصوب ۱۳۹۹) است که تاکنون با همت تمامی ذینفعان و دستگاه‌های متولی، پیشرفتی در حدود ۷۵ درصد داشته است.محجوبی افزود: در حوزه کشاورزی، با توجه به اینکه بیش از ۹۸ درصد چاه‌های کشاورزی استان یزد به کنتور‌های هوشمند آب و برق مجهز شده‌اند، مدیریت مصرف به شکلی منظم و کاملاً منطبق بر اهداف سند در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه یکی از محور‌های کلیدی در بخش صنعت، استفاده از آب‌های غیرمتعارف و پیاده‌سازی سیستم‌های بازچرخانی در واحدهاست، گفت: در این میان، صنایع کاشی و فولاد و همچنین شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان یزد عملکردی پیشتاز داشته و با بازچرخانی چندباره آب در فرآیند‌های تولید، گام‌های بلندی در راستای صرفه‌جویی برداشته‌اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد افزود: در بخش فضای سبز و مدیریت منابع زیرزمینی نیز، شناسایی و برخورد قاطع با چاه‌های غیرمجاز حفرشده در محیط‌های محصور (از جمله گلخانه‌ها و محوطه‌های صنعتی) به عنوان یکی از مصوبات مهم این نشست تعیین شد. در همین راستا، مقرر شد کارگروه ویژه‌ای برای شناسایی و پیگیری قانونی متخلفان حوزه آب تشکیل شود.