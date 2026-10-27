دانش‌آموزان آذربایجان‌غربی در سی‌ویکمین همایش قرآنی استعداد‌های درخشان موفق به کسب رتبه‌های نخست و سوم کشوری در رشته‌های مفاهیم، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانش‌آموزان استان آذربایجان‌غربی در سی‌ویکمین کنگره قرآنی استعداد‌های درخشان، در رشته‌های مختلف قرآنی موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شدند.

در این رقابت‌ها، الناز گورکی و ثنا خوش‌خواهش از مهاباد در رشته مفاهیم، رتبه نخست کشوری را کسب کردند و محیا فرجی و کوثر کاظمیان از ناحیه یک ارومیه نیز به‌ترتیب در رشته‌های قرائت تحقیق و قرائت ترتیل، رتبه سوم کشوری را به دست آوردند.

این موفقیت‌ها در سه عرصه متمایز قرآنی، جلوه‌ای از تنوع ظرفیت‌های دانش‌آموزان در فهم معارف قرآن کریم و بهره‌گیری از هنر و مهارت تلاوت کلام وحی است؛ عرصه‌هایی که هر یک، به تناسب ماهیت خود، بر شناخت پیام‌های الهی، دقت در قرائت و رعایت ظرایف و قواعد تلاوت استوارند.

در رشته مفاهیم، محور اصلی رقابت، درک معانی آیات و شناخت پیام‌ها و آموزه‌های قرآن کریم است؛ در قرائت تحقیق، تسلط بر قواعد تجوید، صحت ادای حروف و دقت در ظرایف تلاوت اهمیت دارد و قرائت ترتیل نیز با خواندن شمرده، سنجیده و متناسب با اصول تلاوت، زمینه توجه بیشتر به آیات و تأمل در کلام الهی را فراهم می‌سازد. این تنوع، ابعاد گوناگون انس با قرآن کریم را بازتاب می‌دهد؛ پیوندی که فهم معانی را با صحت قرائت و توجه به زیبایی‌ها و ظرافت‌های کلام وحی همراه می‌کند.