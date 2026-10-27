معرفی داوران هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال بانوان مشخص شد.
پنجشنبه ۷ آبان
مس رفسنجان – تراکتور تبریز
مینا کاظم پور – ستاره نصری – ثمین عموهادی – سمانه استانستی
ناظر: سعید علی نژادیان
هتلهای شبستان رشت – روژ ارومیه
راحله پشابادی – سبا عیوضی – فاطمه صالح آبادی – غزاله عاطفی
ناظر: انسیه خبازمافی نژاد
یاسام کردستان – توکان مهام آیریا تهران
فاطمه اسکندرزاده – فرازنه شریفیان – ساجده مهدیان – فاطمه بهرامی
ناظر: سرور ساعدی
آراد ورزش زاگرس اصفهان – فرا ایساتیس کران فارس
شبنم روانبد – نازنین قربان پور – مهشید زمان پور – زهرا رئیسی
ناظر: الهه کاظمی
مهرگان پردیس – پدیده سیرجان
پرند پورمیرزابیگی – ژیلا محرمی – فاطیما گلی کناری – زهرا غیاثوند