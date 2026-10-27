رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از تهیه اطلس رنگی ارقام مناسب کشت پاییزه محصولات زراعی به تفکیک استان و شهرستان با هدف بهبود برنامه‌ریزی کشت و انتخاب ارقام سازگار با شرایط هر منطقه خبر داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا گل‌محمدی گفت: این اطلس برای سال زراعی جدید تهیه و چاپ شده و محصولاتی از جمله گندم، جو، کلزا، چغندرقند پاییزه و کاملینا را در بر می‌گیرد.

وی افزود: اطلس ارقام مناسب کشت پاییزه در اختیار رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها قرار گرفته است تا در برنامه‌ریزی کشت و راهنمایی کارشناسان و کشاورزان مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان تات همچنین از تهیه راهنمای خلاصه مدیریتی کشت پاییزه خبر داد و گفت: در این راهنما، یافته‌ها و توصیه‌های جدید یک تا دو سال اخیر درباره محصولات هدف گردآوری شده است تا در کنار دستورالعمل‌های سالانه، مبنایی کاربردی برای مدیریت کشت در اختیار کارشناسان و بهره‌برداران قرار گیرد.