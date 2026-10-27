معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از فعالیت ۷ حفاظتگاه بخش خصوصی و مشارکتی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست شورای اداری خراسان جنوبی در بیرجند با اشاره به فعالیت حفاظتگاه‌های مردمی و مشارکتی در کشور گفت: از مجموع هفت حفاظتگاه مردمی و مشارکتی که دی ماه سال گذشته در شورای عالی محیط زیست تصویب شده، دو مورد به خراسان جنوبی اختصاص دارد که این تجربه، ظرفیت مناسبی برای تقویت مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست استان فراهم کرده است.

انصاری تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست در بخش‌های مختلف نیازمند مشارکت همگانی و احاد جامعه است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه هم اکنون بالاترین سند بالادستی در حوزه محیط زیست تدوین شده که از تاکیدات رهبر شهید انقلاب نیز هست، افزود: این سند بر ۱۵ بند استوار است که تمام بخش‌های محیط زیست را در بر می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از ظرفیت‌های ارزشمند زیست‌محیطی خراسان جنوبی گفت: صیانت از میراث طبیعی این استان نیازمند مشارکت همگانی است و باید با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و ظرفیت علما، فرهنگ طبیعت‌دوستی، احترام به محیط زیست و مسئولیت‌پذیری در قبال طبیعت را در جامعه بیش از پیش گسترش دهیم.

انصاری با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای ظرفیت‌های ارزشمندی است که به آنها پرداخته نشده است، افزود: در خراسان جنوبی به دلیل کم بارشی و محدودیت منابع آبی با پدیده گرد و غبار مواجه هستیم که برای مقابله با این پدیده برنامه‌هایی در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: خوشبختانه فرهنگ احترام به طبیعت در خراسان جنوبی جاری است و نیازمند این هستیم که حفاظت از محیط زیست با مشارکت مردم محقق شود.

انصاری با تأکید بر اینکه واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی از اولویت‌های این سازمان است، افزود: حفاظت از محیط زیست با مشارکت همه آحاد جامعه محقق می‌شود.

وی تأکید کرد: تمام اولویت دولت چهاردم تأمین کالای اساسی و معیشت مردم است.

استاندار خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه مهمترین محیط بان ما مردم هستند، افزود: مردم در مناطق حفاظت شده به عنوان محیط بان‌های حاضر در میدان و بهترین حامی محیط زیست هستند، چرا که بسیاری از شکارچیان غیرمجاز توسط مردم شناسایی شدند.

هاشمی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی از گنجینه‌های متنوع طبیعی برخوردار است، افزود: گرمترین نقطه کره زمین و تاریک‌ترین نقطه در خاورمیانه در منطقه سه قلعه خراسان جنوبی واقع شده است.

وی با اشاره به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در استان گفت: در موضوع نیروگاه خورسیدی ۲۱۸ مگاوات به شبکه وصل شده ، پیک مصرف استان در تابستان ۳۷۰مگاوات و ۵۴۰ مگاوات تأمین برق استان است و در خراسان جنوبی مازاد بر نیاز استان برق تأمین می‌شود.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی گفت: مصوبات سفر رئیس جمهور به استان ۱۱۳ درصد محقق شده است.