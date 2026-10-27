تیم‌های فوتسال زنان سپاهان و پالایش نفت اصفهان در هفته دوم لیگ برتر مقابل حریفان به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هفته دوم لیگ برتر فوتسال زنان ظهر امروز ۵ آبان با برگزاری دو دیدار در شهر اصفهان پیگیری شد.

تیم فوتسال سپاهان در یکی از این دیدار‌ها در سالن قدس میزبان تیم تکنیک برتر بابلسر بود که این مسابقه با برتری ۲ بر یک طلایی‌پوشان اصفهانی پایان یافت.

در این دیدار هلیا پرستوک و هستی خسروی برای سپاهان گلزنی کردند.

پالایش نفت اصفهان نیز در سالن شهدای نفت مقابل مس رفسنجان، هشت گل به ثمر رساندند.

در این دیدار آنیتا بالاورد ۴ بار، آناهیتا ابوالحسنی ۲ بار و آذین نخعی و مریم قائدامینی گل‌های پالایش نفت را به ثمر رساندند.

تیم فوتسال سپاهان در هفته سوم لیگ برتر یکشنبه ۱۰ آبان مهمان تیم ابومسلم خراسان است؛ پالایش نفت نیز در همین روز در خانه گلبرگ تاکستان به مصاف این تیم خواهد رفت.