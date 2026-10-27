دادستان شهریار از مهر و موم ۶۶ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و معدوم‌سازی یک هزار و ۳۶۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرمجاز در چند ماه اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی محمدی، دادستان شهریار با اشاره به گزارش عملکرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان در حوزه نظارت بر اصناف، از برخورد جدی با متخلفان بهداشتی در چند ماهه اخیر سال ۱۴۰۵ خبر داد گفت: صیانت از حقوق عامه و سلامت شهروندان مورد تأکید دادستانی است و نظارت بر بهداشت محیط، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی و نانوایی‌ها، از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است.

وی افزود: بر همین اساس، در چند ماه اخیر ۶۶ واحد متخلف به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مهرو موم شدند.

دادستان شهریار با اشاره به آمار بازدید‌های صورت‌گرفته بیان کرد: در این بازه زمانی نزدیک به ۲ هزار و ۳۴۹ بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و کارگاه‌ها انجام شده است که نشان‌دهنده عزم جدی برای کنترل وضعیت بهداشتی شهرستان است.

️محمدی در ادامه به کشف و معدوم‌سازی مواد غذایی غیرمجاز اشاره کرد و افزود: در این مدت، بیش از ۱ هزار و ۳۶۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرمجاز شامل کنجد سیاه، نمک غیرتصفیه، سبزیجات معطر، آرد، حشره‌زده و دیگر موارد کشف و معدوم شده است.

وی با تأکید بر عدم اغماض با متخلفان گفت: در این راستا، ۱۹۸ پرونده برای متخلفان تشکیل و به مراجع قضایی (اداره تعزیرات) معرفی شده‌اند. همچنین ۱۸ گشت مشترک با حضور نمایندگان فرمانداری، جهاد کشاورزی، اداره غله، بخشداری‌ها و اتاق اصناف برای نظارت دقیق بر نانوایی‌ها و سایر اصناف برگزار شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی شهریار با هرگونه تهدید علیه سلامت عمومی شهروندان، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.