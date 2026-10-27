به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به بنا‌های تاریخی آسیب‌دیده در جنگ رمضان گفت: عملیات مرمت بنا‌های آسیب دیده شامل عمارت جبه‌خانه، عمارت رکیب‌خانه، مسجد رئیسان، خانه ابهری، تکیه بابا رکن‌الدین، تکیه کازرونی، تکیه مادرشاهزاده، خانه مشکی، کاخ هشت‌بهشت و خانه امین‌التجار به پایان رسیده است.

امیر کرم‌زاده ادامه داد: در کنار این اقدامات، بنا‌های تالار اشرف، مسجد امام، مسجد شیخ لطف‌الله و کاخ‌موزه چهل‌ستون در مرحله مرمت و همچنین عمارت سردار اعظم در مرحله مطالعات قرار دارد و بررسی‌های لازم برای تعیین اقدامات مورد نیاز این آثار که در جنگ رمضان آسیب دیدند در حال اجرا است.

وی با اشاره به روند مرمت مسجد جامع خوانسار است، گفت: عملیات مرمت این بنای تاریخی که در جریان جنگ رمضان آسیب دید، در حال اجراست.

امیر کرم زاده با تأکید بر اهمیت صیانت از بنا‌های تاریخی آسیب‌دیده افزود: رسیدگی به وضعیت این آثار مستلزم بررسی شرایط هر بنا و تعیین اقدامات مرمتی متناسب با میزان و نوع آسیب‌های واردشده است؛ از این رو، در کنار اجرای عملیات مرمت، مطالعات تخصصی برای شماری از بنا‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در پایان بر ضرورت تداوم اقدامات حفاظتی و مرمتی برای صیانت از آثار تاریخی استان تأکید کرد.

بمباران استانداری اصفهان، در روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ در عرصه دولت خانه صفوی (بخشی از محور تاریخی فرهنگی اصفهان که در فهرست آثار ملی قرار دارد) حریم درجه ۲ میدان نقش‌جهان و همچنین حریم درجه یک کاخ چهلستون، آسیب‌های گسترده‌ای را به این یادمان‌های تاریخی شهر موزه اصفهان وارد کرد.