به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد، که از روز پنجشنبه هفتم آبان، وقوع رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات استان احتمال رگبار برف و وزش باد شدید موقتی دور از انتظار نیست.

بنابر این اطلاعیه، سامانه بارشی همه مناطق به ویژه نیمه غربی استان از جمله شهرستان‌های بوئین میاندشت، خوانسار، چادگان، فریدن (داران) شهر اصفهان، اردستان، بادرود، دهاقان، دهق، لنجان، برخوار (دولت آباد)، زواره، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، ورزنه، نیک آباد و هرند را در بر می‌گیرد.

هواشناسی در خصوص احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب موقتی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها هشدار داد و به مردم توصیه کرد؛ در سفر‌های برون شهری، فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی احتیاط کنند.

در ادامه همچنین بر لزوم احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغ‌ها، جمع آوری و انتقال محصولات کشاورزی به مکان‌های امن و آمادگی نیرو‌های امدادی و شهرداری‌ها تاکید کرده است.

هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و اجرای فعالیت‌های روزمره اختلالاتی به وجودآورد.

هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.