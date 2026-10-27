به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی از دوران کودکی، اجرای طرح ملی «باانرژی‌ها» را گامی مؤثر در افزایش آگاهی دانش‌آموزان و ترویج الگوی صحیح مصرف انرژی در مدارس و خانواده‌ها عنوان کرد.

اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، با اشاره به اجرای طرح ملی «باانرژی‌ها» در مدارس ارومیه اظهار کرد: آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی باید از سنین کودکی آغاز شود تا دانش‌آموزان با درک اهمیت منابع انرژی، در مسیر اصلاح الگوی مصرف و حفظ سرمایه‌های ملی گام بردارند.

وی با بیان اینکه مدارس نقش مهمی در شکل‌گیری رفتار‌های صحیح اجتماعی دارند، افزود: دانش‌آموزان می‌توانند با آموختن اصول مدیریت مصرف و انتقال آن به اعضای خانواده، نقش مؤثری در کاهش مصرف بی‌رویه انرژی و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در جامعه ایفا کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی ادامه داد: طرح ملی «باانرژی‌ها» با بهره‌گیری از روش‌های آموزشی جذاب، مشارکتی و بازی‌محور، زمینه آشنایی دانش‌آموزان با اهمیت انرژی، منابع تأمین آن و ضرورت استفاده صحیح از این منابع را فراهم می‌کند.

صمیمی با تأکید بر ضرورت مشارکت خانواده‌ها در تحقق اهداف این طرح تصریح کرد: فرهنگ مصرف بهینه زمانی در جامعه نهادینه می‌شود که آموزش‌های ارائه‌شده در مدارس، در محیط خانواده نیز دنبال شود و دانش‌آموزان بتوانند آموخته‌های خود را به رفتار‌های روزمره تبدیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: تداوم برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در حوزه مدیریت مصرف انرژی، علاوه بر افزایش آگاهی نسل آینده، می‌تواند زمینه‌ساز مسئولیت‌پذیری بیشتر شهروندان در قبال منابع ملی و حرکت به سمت مصرف صحیح و پایدار باشد.