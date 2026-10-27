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مدیرکل آموزشوپرورش آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی از دوران کودکی، اجرای طرح ملی «باانرژیها» را گامی مؤثر در افزایش آگاهی دانشآموزان و ترویج الگوی صحیح مصرف انرژی در مدارس و خانوادهها عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل آموزشوپرورش آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی از دوران کودکی، اجرای طرح ملی «باانرژیها» را گامی مؤثر در افزایش آگاهی دانشآموزان و ترویج الگوی صحیح مصرف انرژی در مدارس و خانوادهها عنوان کرد.
اکبر صمیمی، مدیرکل آموزشوپرورش آذربایجانغربی، با اشاره به اجرای طرح ملی «باانرژیها» در مدارس ارومیه اظهار کرد: آموزش و فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه انرژی باید از سنین کودکی آغاز شود تا دانشآموزان با درک اهمیت منابع انرژی، در مسیر اصلاح الگوی مصرف و حفظ سرمایههای ملی گام بردارند.
وی با بیان اینکه مدارس نقش مهمی در شکلگیری رفتارهای صحیح اجتماعی دارند، افزود: دانشآموزان میتوانند با آموختن اصول مدیریت مصرف و انتقال آن به اعضای خانواده، نقش مؤثری در کاهش مصرف بیرویه انرژی و ترویج فرهنگ صرفهجویی در جامعه ایفا کنند.
مدیرکل آموزشوپرورش آذربایجانغربی ادامه داد: طرح ملی «باانرژیها» با بهرهگیری از روشهای آموزشی جذاب، مشارکتی و بازیمحور، زمینه آشنایی دانشآموزان با اهمیت انرژی، منابع تأمین آن و ضرورت استفاده صحیح از این منابع را فراهم میکند.
صمیمی با تأکید بر ضرورت مشارکت خانوادهها در تحقق اهداف این طرح تصریح کرد: فرهنگ مصرف بهینه زمانی در جامعه نهادینه میشود که آموزشهای ارائهشده در مدارس، در محیط خانواده نیز دنبال شود و دانشآموزان بتوانند آموختههای خود را به رفتارهای روزمره تبدیل کنند.
وی خاطرنشان کرد: تداوم برنامههای آموزشی و فرهنگی در حوزه مدیریت مصرف انرژی، علاوه بر افزایش آگاهی نسل آینده، میتواند زمینهساز مسئولیتپذیری بیشتر شهروندان در قبال منابع ملی و حرکت به سمت مصرف صحیح و پایدار باشد.