به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی مهرانگیز در دیدار مدیرکل بنادر و دریانوردی استان با تأکید بر اهمیت تعامل و همکاری مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی، اظهار داشت: هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، نقش مؤثری در رفع موانع، تسریع فرآیند‌های اداری و تسهیل ترخیص کالا دارد و می‌تواند زمینه‌ساز بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالان اقتصادی باشد.

وی همچنین با قدردانی از اقدامات و خدمات اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در پاسخگویی مناسب به ارباب‌رجوع، تجار و صاحبان کالا، بر ضرورت حفظ و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، تکریم مراجعان و استمرار پاسخگویی مؤثر و مسئولانه تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اهمیت تأمین به‌موقع نیاز‌های عمومی جامعه، تسهیل در فرآیند ورود و ترخیص کالا‌های اساسی و پشتیبانی از زنجیره تأمین را از اولویت‌های مهم دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای جلوگیری از ایجاد وقفه در این چرخه تأکید کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، نیز در این دیدار با قدردانی از توجه و حمایت دستگاه قضایی استان از فعالیت‌های بندری و اقتصادی، بر آمادگی تمامی ارکان این اداره کل برای توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی و ارتقای سطح خدمات تأکید کرد.

عبدالسعید عباسی با اشاره به نقش راهبردی بنادر در چرخه تجارت، تأمین کالا‌های موردنیاز جامعه و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی استان، اظهار داشت: مجموعه بنادر و دریانوردی استان بوشهر با رویکرد تسهیل‌گری، پاسخگویی مسئولانه و تعامل سازنده با دستگاه‌های مرتبط، آمادگی دارد در چارچوب قوانین و مقررات، زمینه ارائه خدمات سریع‌تر، دقیق‌تر و مطلوب‌تر به تجار و صاحبان کالا را فراهم کند.